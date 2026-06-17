باحثون روس يطورون طريقة لعلاج الخراجات باستخدام الليزر

موسكو-سانا

طور علماء روس طريقة علاجية جديدة لمكافحة الخراجات القيحية في البطن، تعتمد على الليزر لتنشيط آليات طبيعية تقضي على البكتيريا، ما قد يحد من مقاومة المضادات الحيوية ويقلل الحاجة للجراحة.

ونقل الموقع الرسمي لجامعة ساراتوف الحكومية خلال الشهر الحالي عن فريق بحثي من جامعتي ساراتوف الحكومية والطبية، بإشراف الدكتور فاليري توشين: إن التقنية تعتمد على حقن صبغة في المنطقة المصابة، ثم تسليط الليزر عليها، ما ينشط الأكسجين ليصبح قادراً على تدمير البكتيريا.

وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة تختلف عن المضادات الحيوية، لأنها تهاجم البكتيريا من عدة اتجاهات، ما يجعل مقاومتها أكثر صعوبة، مبينين أن التجارب على حيوانات مصابة ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية أظهرت أن 10 جلسات من العلاج بالليزر قلّصت حجم الخراج بنسبة 60%، مع تحسن في مؤشرات الدم، ما يجعله خياراً واعداً أقل ضرراً من الجراحة، وخاصة عندما تفشل المضادات الحيوية.

يذكر أن التقنية لا تزال في مرحلة الدراسات قبل السريرية، إذ اختُبرت على الحيوانات فقط، وستكون هناك حاجة إلى تجارب سريرية لتقييم سلامتها وفعاليتها لدى البشر، قبل اعتمادها في الممارسة الطبية.