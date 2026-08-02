سبوتيفاي تطلق ميزة لإضافة ملاحظات شخصية إلى الأغاني داخل قوائم التشغيل

ستوكهولم-سانا

أطلقت شركة سبوتيفاي السويدية المتخصصة في خدمات البث الرقمي للموسيقا والمحتوى الصوتي، ميزة جديدة تحمل اسم “ملاحظات المستخدم” (User Notes)، تتيح للمستخدمين إضافة تعليقات قصيرة إلى الأغاني ضمن قوائم التشغيل الخاصة بهم، بما يساعد على توثيق الذكريات والانطباعات المرتبطة بالمقاطع الموسيقية.

وذكر موقع 9to5Mac التقني أول أمس أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين كتابة ملاحظات لا تتجاوز 240 حرفاً لكل أغنية، لتظهر أسفلها داخل قائمة التشغيل، ويمكن لجميع الأشخاص الذين لديهم صلاحية الوصول إلى القائمة الاطلاع عليها.

وأوضحت الشركة أن الميزة ستُطرح تدريجياً في عدد من الأسواق، وستكون متاحة لمستخدمي النسختين المجانية والمدفوعة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر.

وأضافت أن الميزة تهدف إلى تعزيز ارتباط المستخدمين بالموسيقا، عبر إتاحة مساحة لتدوين الذكريات أو الانطباعات أو المعلومات المتعلقة بكل أغنية، بما يحول قوائم التشغيل مع مرور الوقت إلى سجل شخصي يعكس التجارب الموسيقية للمستخدم.

ويتزامن إطلاق “ملاحظات المستخدم” مع طرح ميزة “وضع الجري” (Running Mode)، التي تنشئ قوائم تشغيل تتوافق مع سرعة الجري وأهداف التمرين والذوق الموسيقي للمستخدم، في إطار جهود سبوتيفاي لتوفير تجربة استماع أكثر تفاعلاً وتخصيصاً.