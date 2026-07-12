غوغل تضيف خاصية تدوين المكالمات وتلخيصها إلى خدمة Google Voice

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل تحديثاً جديداً لخدمة Google Voice يتيح تدوين المكالمات الهاتفية وتلخيصها تلقائياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طرح خيارات اشتراك جديدة أكثر مرونة تستهدف أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وذكرت غوغل في بيان نشرته عبر موقع Google Workspace أول أمس، أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم “Take notes for me”، تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، حيث تتيح للمستخدم تفعيل خاصية تدوين الملاحظات خلال المكالمة، ليبدأ النظام بتسجيل محتوى المحادثة ونسخه تلقائياً.

وتصدر الخدمة إشعاراً صوتياً لجميع المشاركين عند بدء التسجيل والتدوين باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف إعلام أطراف المكالمة بذلك وتعزيز الشفافية.

وبعد انتهاء المكالمة، ينشئ النظام ملخصاً يتضمن أبرز النقاط والإجراءات المطلوبة، إضافة إلى النص الكامل للمحادثة والتسجيل الصوتي داخل تطبيق Google Voice، كما يرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن رابطاً للوصول إلى الملاحظات.

وأكدت غوغل أن التسجيلات والملاحظات تبقى محفوظة بشكل خاص لكل مستخدم، وفي حال فعّل أكثر من مشارك الميزة خلال المكالمة نفسها، يحصل كل منهم على نسخة مستقلة من الملاحظات، وتتوفر الميزة حالياً باللغة الإنكليزية لمشتركي باقتي Voice Standard وVoice Premier.

وفي إطار توسيع خدماتها، أعلنت غوغل إتاحة باقتي Voice Starter وVoice Standard بصورة مستقلة للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات Gmail، من دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمة Google Workspace، ما يتيح للشركات الصغيرة والعاملين المستقلين الاستفادة من خدمات المكالمات والرسائل النصية غير المحدودة والميزات المتقدمة التي توفرها الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه غوغل إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات الاتصال والعمل، وتسهيل إدارة المعلومات والمحادثات للمستخدمين والشركات.