 OpenAI تعتزم دمج تقنية توليد الفيديو Sora داخل ChatGPT

واشنطن-سانا

تعتزم شركة OpenAI تعزيز قدرات تطبيق ChatGPT عبر دمج نموذج توليد الفيديو Sora داخل التطبيق، ما سيسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة من خلال المحادثة، دون الحاجة إلى استخدام التطبيق المستقل.

ووفقاً لموقع The Verge المتخصص بأخبار التكنولوجيا، تشير التقديرات إلى أن إنشاء فيديو واحد بدقة 720p عبر واجهة البرمجة الخاصة بالشركة قد يكلف نحو 0.10 دولار للثانية، مع توقع ارتفاع التكلفة الإجمالية مع الاستخدام الواسع لهذه الميزة.

ومن المتوقع في الوقت نفسه استمرار عمل تطبيق Sora المستقل، مع اعتماد نظام أرصدة مدفوعة لإنشاء الفيديوهات بعد استهلاك الحصة المجانية المخصصة للمستخدمين.

ويرى خبراء أن دمج النموذج داخل ChatGPT قد يتيح وصولاً أسهل إلى أدوات إنشاء المحتوى المرئي، ويسهم في توسيع انتشار هذه التقنيات بين مئات الملايين من المستخدمين حول العالم.

وكانت شركة OpenAI أطلقت الإصدار Sora 2 في أيلول عام 2025، حيث حقق انتشاراً سريعاً في بدايته، إلا أن القيود المفروضة على عدد وأنواع الفيديوهات حدّت من الحماس تجاه التطبيق المستقل.

