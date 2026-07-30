حالة نادرة لوزغة متوجة برأسين تسجل في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

شهدت الولايات المتحدة حالة نادرة لفقس وزغة صغيرة برأسين، في ظاهرة تعرف باسم ثنائية الرأس، ما أثار اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ولفت الأنظار إلى إحدى الحالات غير الشائعة بين الزواحف.

وذكرت صحيفة (The Sun) البريطانية أمس الأربعاء أن السحلية، وهي من نوع الوزغة المتوجة، فقست في شركة روكستار جيكوز المتخصصة بتربية الزواحف في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في 29 حزيران الماضي برأسين، في ظاهرة علمية تعرف باسم ثنائية الرأس، وأطلق عليها المربون اسمي “سيمون وغارفانكل”.

وأشارت الشركة إلى أن لكل رأس دماغاً خاصاً به، فيما يشتركان في التحكم ببقية أجزاء الجسم، موضحةً أن أياً منهما لا يفرض سيطرة على الآخر في الوقت الحالي، كما أن وضعية الجسم تمنعهما من الوصول إلى بعضهما أو التسبب بأي أذى، وأضافت أن وزن الوزغة لا يتجاوز 1.8 غرام، أي ما يقارب حجم ظفر الإصبع.

وبيّنت الشركة أن هذه الحالة تعد الثانية فقط من نوعها خلال سنوات عملها، لافتة إلى أن صور السحلية حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المتابعين عن دهشتهم من هذه الظاهرة.

وتُعد ظاهرة ثنائية الرأس من الحالات النادرة في عالم الحيوانات، إذ تنتج عن اضطراب أثناء نمو الجنين يؤدي إلى ظهور رأسين على جسم واحد، وغالباً ما تواجه الحيوانات التي تولد بهذه الحالة تحديات في البقاء على قيد الحياة.