ابتكار مستشعر بالذكاء الحيوي لتحليل الدموع ورصد مؤشرات باركنسون دون تدخل جراحي

برازيليا-سانا

طور باحثون في البرازيل مستشعراً حيوياً صغيراً قادراً على قياس مستويات الدوبامين في الدموع، في خطوة قد تمهد لتطوير وسيلة بسيطة وغير جراحية للكشف المبكر عن مرض باركنسون واضطرابات عصبية أخرى.

ونقل موقع “روسيا اليوم” اليوم الجمعة نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “ACS Omega”، وأعدها باحثون بقيادة نيفتالي لينين فياريال كارينيو من الجامعة الفيدرالية في بيلوتاس بالبرازيل، حيث طور الفريق مستشعراً كهروكيميائياً يعتمد على الجرافين لتحليل عينات الدموع وقياس تركيز الدوبامين فيها.

ويتميز المستشعر الجديد بصغر حجمه، إذ لا يتجاوز حجم طابع بريدي، ويعمل من خلال إنتاج إشارة كهربائية تتناسب مع كمية الدوبامين الموجودة في العينة، ما يسمح برصد التغيرات في مستويات هذا الناقل العصبي بدقة.

ويعد الدوبامين من أهم النواقل العصبية في الدماغ، إذ يؤدي دوراً أساسياً في تنظيم الحركة والتعلم والدافع والمشاعر، وترتبط اضطرابات مستوياته بعدد من الأمراض العصبية، حيث ينخفض لدى المصابين بمرض باركنسون.

وأوضح الباحثون أن الطرق التقليدية لقياس الدوبامين تعتمد على عينات الدم، أو على أجهزة مزروعة داخل الجسم، وهي وسائل قد تكون أكثر تعقيداً أو تسبب ألماً للمريض، في حين توفر الدموع طريقة سهلة لجمع العينات دون تدخل طبي.

وصمم الفريق المستشعر باستخدام غشاء بلاستيكي رقيق حُولت أجزاء منه إلى مادة الجرافين بواسطة الليزر، مستفيدين من قدرة هذه المادة العالية على توصيل الكهرباء والتفاعل مع جزيئات الدوبامين لإنتاج قراءة كهربائية دقيقة.

وأظهرت الاختبارات المخبرية باستخدام دموع بشرية صناعية أن المستشعر تمكن من قياس مستويات مختلفة من الدوبامين بدقة، بما فيها المستويات المنخفضة التي قد ترتبط بالمراحل المبكرة من المرض، كما حافظ على كفاءته في وجود مركبات أخرى موجودة طبيعياً في الدموع.

وقال لوكاس مينغيني غونسالفيس، المشارك في الدراسة: إن قدرة المستشعر على رصد الانخفاضات المبكرة في مستويات الدوبامين قد تساعد مستقبلاً في تحسين فرص التشخيص والتدخل العلاجي المبكر.

وقد تسهم هذه التقنية الجديدة في تطوير أجهزة محمولة لمراقبة المؤشرات الحيوية المرتبطة بالأمراض العصبية من خلال عينة بسيطة من الدموع، إلا أنها لا تزال في مرحلة الاختبارات المخبرية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب السريرية قبل استخدامها على نطاق طبي.