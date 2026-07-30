باحثون يطورون لاصقة ذكية تقيس مستويات الجلوكوز عبر العرق دون وخز الجلد

موسكو وبكين-سانا

طور باحثون من جامعة تومسك التقنية الروسية، بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، لاصقة مرنة قابلة للارتداء تتيح قياس مستويات الجلوكوز في العرق وإرسال النتائج لاسلكياً إلى الهواتف الذكية، في خطوة قد تسهم مستقبلاً في تطوير وسائل أكثر راحة لمراقبة مرضى السكري.

وذكرت وكالة سبوتنيك اليوم الخميس أن الدراسة، التي قادها الباحث أليكسي نيشيف من جامعة تومسك التقنية ونُشرت في دورية Nano Energy العلمية في 24 تموز الجاري، أوضحت أن الابتكار يعتمد على دمج مستشعر لرصد الجلوكوز مع مكثف فائق لتخزين الطاقة داخل مادة مرنة واحدة، ما يقلل حجم الجهاز ويزيد مرونته مع الحفاظ على كفاءة الأداء وإرسال البيانات لاسلكياً.

وأظهرت الاختبارات أن اللاصقة تستجيب لقياس مستوى الجلوكوز خلال نحو خمس ثوان، مع قدرتها على التمييز بين الجلوكوز ومكونات أخرى موجودة في العرق، كما حافظت على جزء كبير من كفاءتها بعد نحو 15 ألف دورة من الشحن والثني، ما يعكس متانة النظام وإمكان استخدامه في الأجهزة القابلة للارتداء.

وأشار الباحثون إلى أن قياس الجلوكوز عبر العرق يمثل بديلاً واعداً للطرق التقليدية التي تعتمد على وخز الإصبع أو المستشعرات المزروعة تحت الجلد، إلا أن انخفاض تركيز الجلوكوز في العرق مقارنة بالدم يتطلب استخدام مستشعرات عالية الحساسية والدقة للتغلب على تأثير عوامل مثل معدل التعرق ودرجة حرارة الجلد.

وأكد الفريق البحثي أن التقنية لا تزال في مراحلها الأولية، ولا يمكن أن تحل محل الأجهزة الطبية المعتمدة قبل استكمال التجارب السريرية والتحقق من فعاليتها على نطاق أوسع.

وقد تمهد هذه التقنية مستقبلاً لتطوير وسائل غير جراحية أكثر سهولة وراحة لمراقبة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري.