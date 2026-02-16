كاميرات الرصد توثق تنوعاً حيوياً غنياً في غابات أنطاليا

أنقرة-سانا

وثقت كاميرات مراقبة بيئية مشاهد نادرة للحياة البرية في منطقة البحر المتوسط بولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا، أظهرت تنوعاً حيوانياً غنياً في عمق الغابات بعيداً عن الأنشطة البشرية.

وذكرت وكالة الأناضول أن المديرية العامة التركية لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية نشرت عبر منصة “إكس” مقطعاً مصوراً لعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، التقطته كاميرات رصد مخفية في المنطقة، في إطار برامج المتابعة البيئية.

وأظهرت المشاهد أنواعاً برية متعددة، من بينها الوشق، والماعز الجبلي، والعناق، وطائر الزرياب الأوراسي، مرفقة بتعليق جاء فيه: “انعكس ثراء الحياة البرية في منطقة المتوسط على عدسات كاميراتنا”.

ويبيّن الفيديو لقطات متتابعة لحيوانات تتحرك بحذر داخل الغابة، حيث ظهر في أحد المقاطع اثنان من الماعز الجبلي وهما يتنقلان بخفة فوق منحدر تحيط به الأشجار الكثيفة، فيما رصدت الكاميرات طائر الزرياب الأوراسي وهو يشق طريقه بهدوء فوق سطح مياه أحد الجداول.

كما أظهرت اللقطات حيوانات أخرى تتنقل في بيئتها الطبيعية بين جذوع الأشجار وعلى الممرات الطينية بعيداً عن التجمعات البشرية، ما يعكس سلامة موائلها الطبيعية.

وتسلط هذه المشاهد الضوء على ما تزخر به غابات المتوسط في أنطاليا من تنوع بيولوجي، وتؤكد أهمية برامج الرصد والحماية في الحفاظ على الأنواع المهددة وضمان استمرارها في بيئاتها الطبيعية.