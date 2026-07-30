مايكروسوفت تضيف تطبيقاً جديداً لإدارة الصور إلى ويندوز 11

واشنطن-سانا

أضافت شركة مايكروسوفت تطبيقاً جديداً يحمل اسم OneDrive Photos إلى بعض أجهزة نظام التشغيل ويندوز 11، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة الصور وتنظيمها وتحريرها ونسخها احتياطياً عبر خدمة التخزين السحابي OneDrive.

وذكر موقع الدعم الفني الرسمي لشركة مايكروسوفت Microsoft Support أول أمس أن التطبيق بدأ بالظهور لدى عدد من مستخدمي ويندوز 11 ضمن قائمة التطبيقات مع إشارة إلى أنه جديد، رغم عدم قيامهم بتثبيته يدوياً.

ويتيح التطبيق استعراض الصور المخزنة على الجهاز وتنظيمها وتحريرها حتى دون تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت، فيما يتيح عند تسجيل الدخول تفعيل النسخ الاحتياطي والوصول إلى الصور المحفوظة عبر خدمة OneDrive.

ويضم التطبيق عدداً من الأدوات، بينها قسم المعرض لعرض الصور، وقسم الذكريات الذي يستعرض صوراً سابقة وفق مناسبات أو موضوعات مختلفة، إضافة إلى الألبومات والمفضلة وإمكانية إضافة مجلدات محددة من الجهاز، بما يسهم في تنظيم مكتبة الصور الرقمية بصورة أكثر سهولة.

كما يتضمن ميزة التعرف إلى الوجوه ضمن قسم الأشخاص، والتي تجمع صور الشخص نفسه لتسهيل البحث داخل المكتبة، وأكدت مايكروسوفت أن استخدام هذه الميزة يتطلب موافقة المستخدم، وأن بيانات الوجوه تبقى خاصة بصاحب الحساب، مع إمكانية حذفها أو تعطيلها في أي وقت من خلال إعدادات OneDrive.

ويأتي طرح التطبيق الجديد رغم وجود تطبيق Photos المدمج في نظام ويندوز 11، الذي يوفر بالفعل تكاملاً مع خدمة OneDrive، في خطوة تعزز خيارات إدارة الصور أمام المستخدمين.