غوغل تعدّل نظام حدود استخدام “جيميناي” عقب شكاوى المستخدمين من سرعة نفاد الحصص

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تعديل آلية حدود الاستخدام في تطبيق الذكاء الاصطناعي “جيميناي”، وذلك عقب شكاوى عدد من المستخدمين من الوصول السريع إلى سقف الاستخدام ضمن النظام الجديد.

وذكر موقع “9to5Google” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس السبت أن النظام المعدّل يعتمد على مفهوم “قدرة المعالجة المستخدمة”، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق درجة تعقيد الطلبات ونوع الأدوات المستخدمة ومدة المحادثة، بما يتيح توزيعاً أكثر دقة للموارد الحاسوبية.

وأوضحت الشركة أن الطلبات البسيطة تستهلك قدراً أقل من القدرة المعالجة مقارنة بالمهام الأكثر تعقيداً، مثل تحليل الفيديو أو تنفيذ العمليات البرمجية المتقدمة، مشيراً إلى أن غوغل تعمل على تحسين آلية احتساب الاستخدام وتقديم إشعارات أوضح للمستخدمين.

وأضافت الشركة: إن الأخطاء الناتجة عن فشل الطلبات لن تُحتسب ضمن حدود الاستخدام، على أن يتم احتساب الاستهلاك فقط عند إتمام الطلب بنجاح، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك الحصص بشكل غير دقيق.

كما أشارت غوغل إلى أنها تدرس إمكانية إتاحة خيار شراء رصيد إضافي من قدرات الذكاء الاصطناعي بنظام الدفع حسب الاستخدام، إلى جانب تطوير إدارة الاستهلاك في المهام الثقيلة مثل “البحث العميق”.

وأكدت الشركة أنها عالجت خللاً تقنياً كان يؤدي إلى استنزاف الحصص بسرعة لدى بعض المستخدمين، مع إدخال تعديلات على آلية عمل نموذج “Gemini 3.1 Pro” بما يضمن توزيعاً أكثر كفاءة للموارد.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي غوغل إلى تحسين تجربة المستخدم في تطبيق “جيميناي”، وتطوير إدارة الموارد الحاسوبية بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي وتنوع استخداماتها.