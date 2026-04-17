كفيف ينجح في إكمال ماراثون برايتون بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا

نجح المتسابق البريطاني الكفيف كلارك رينولدز، المعروف على منصات التواصل باسم “مستر دوت”، في إكمال ماراثون برايتون في المملكة المتحدة، مستعيناً بتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظارات ذكية ساعدته على التنقل أثناء السباق.

ووفقاً لما ذكرت شبكة سي إن إن أمس الخميس، استخدم رينولدز تطبيق Be My Eyes الذي يربط المكفوفين بمتطوعين يقدمون وصفاً مباشراً لما يحيط بهم عبر بث حي، إلى جانب نظارات مزوّدة بتقنيات ذكاء اصطناعي مكّنته من الحصول على إرشادات فورية خلال الماراثون.

ويُعد هذا الإنجاز نموذجاً على توظيف التقنيات الحديثة في دعم ذوي الإعاقة البصرية، حيث تسهم هذه الأدوات في تعزيز الاستقلالية وتمكين المستخدمين من المشاركة في الأنشطة الرياضية والحياتية المختلفة.

سانا

