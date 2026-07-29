طائرة تابعة لشركة كانتاس الأسترالية تسجل رقماً قياسياً بأطول رحلة تجارية متواصلة

photo 2026 07 29 12 13 02 طائرة تابعة لشركة كانتاس الأسترالية تسجل رقماً قياسياً بأطول رحلة تجارية متواصلة

كانبرا-سانا

حققت شركة كانتاس الأسترالية رقماً قياسياً جديداً في قطاع الطيران، بعد إنجاز رحلة تجارية تجريبية استمرت أكثر من 24 ساعة دون توقف، في خطوة تمهد لتشغيل رحلات مباشرة فائقة الطول بين أستراليا وأوروبا.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أمس الثلاثاء، أن طائرة من طراز إيرباص A350-1000 ULR التابعة للشركة بقيت في الجو لمدة 24 ساعة و24 دقيقة، قاطعة نحو 23 ألفاً و75 كيلومتراً، قبل أن تهبط في مصنع Airbus بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا، وذلك ضمن اختبارات مشروع «Project Sunrise» الذي يهدف إلى تشغيل رحلات مباشرة فائقة المدى.

وأوضحت إيرباص أن الطائرة المستخدمة في الاختبار زُودت بخزان وقود إضافي، وأن الرحلة سلكت مساراً عبر المحيطين الهادئ والأطلسي، في إطار برنامج لاختبار جاهزية الطائرة للرحلات التجارية الطويلة دون توقف.

وتعتزم كانتاس تشغيل الطائرة المعدلة على خط مباشر بين سيدني ولندن اعتباراً من عام 2027، بعد استكمال الاختبارات الفنية والحصول على الموافقات اللازمة، لتصبح الرحلة من بين الأطول في شبكة الرحلات التجارية المنتظمة عالمياً.

وتجاوزت الرحلة الرقم القياسي السابق المسجل عام 2005 بواسطة طائرة بوينغ 777-200LR، التي حلقت لمدة 22 ساعة و42 دقيقة بين هونغ كونغ ولندن عبر المحيط الهادئ.

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