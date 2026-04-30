تقنية طبية جديدة: قبعة ذكية لعلاج الاكتئاب عبر التحفيز العصبي من المنزل

واشنطن-سانا

تتجه شركة Motif Neurotech الأمريكية المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية إلى اختبار تقنية طبية جديدة تعتمد على جهاز عصبي مزروع في الدماغ يمكن تشغيله عبر قبعة ذكية، في خطوة تهدف إلى علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج بطرق أكثر مرونة وأقل تعقيداً.

وذكر موقع Digital Trends التقني اليوم الخميس، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على بدء تجربة سريرية للجهاز على البشر، بعد تطويره لعلاج فئة تعاني من الاكتئاب الشديد غير المستجيب للأدوية التقليدية.

ويعتمد الابتكار على شريحة صغيرة تُزرع في الجمجمة فوق الغشاء الواقي للدماغ، حيث تقوم بإرسال نبضات كهربائية دقيقة إلى مناطق مرتبطة بالوظائف الإدراكية، ويتم تفعيلها لاحقاً عبر قبعة خاصة تُستخدم في المنزل، ما يتيح جلسات علاجية قصيرة ومتكررة دون الحاجة إلى التواجد داخل المراكز الطبية.

وحسب القائمين على المشروع، فإن الإجراء الجراحي لزرع الشريحة لا يتجاوز 20 دقيقة، فيما قد يلاحظ بعض المرضى تحسناً أولياً في الأعراض خلال فترة قصيرة، مع إمكانية استخدام الجهاز لاحقاً كوسيلة دعم علاجي مستمرة.

وتشمل المرحلة الحالية من التجارب السريرية نحو 10 مشاركين على مدى عام كامل، بهدف تقييم السلامة وقياس التأثيرات النفسية والجسدية، في وقت تسعى فيه الشركة إلى تطوير نسخ أكثر تقدماً قادرة على تحليل نشاط الدماغ بشكل مستمر.

وتعكس هذه الخطوة توجهاً متزايداً نحو دمج تقنيات الذكاء العصبي مع الطب الحديث، ما قد يسهم في تطوير أساليب علاجية شخصية أكثر دقة في التعامل مع الاضطرابات النفسية، وعلى رأسها الاكتئاب.