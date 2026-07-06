كهف جليدي في الألب يُغطى بالصوف لمواجهة الذوبان ويجذب اهتمام العلماء والسياح

بيرن-سانا

يشهد نهر الرون الجليدي في منطقة أوبرغوم بجبال الألب السويسرية، اهتماماً متزايداً من الزوار والعلماء على حد سواء، بعدما أصبح موقعاً يسلط الضوء على تداعيات التغير المناخي في أوروبا، في ظل تسارع ذوبان الكتل الجليدية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” أول أمس، يزور السياح كهفاً جليدياً محفوراً داخل النهر الجليدي، حيث تُغطى أجزاء من الجليد بأغطية من الصوف في محاولة علمية للحد من سرعة الذوبان خلال أشهر الصيف الحارة، ضمن إجراءات تُستخدم في بعض المناطق الجبلية الحساسة.

وتعمل هذه الأغطية العاكسة للحرارة على تقليل امتصاص أشعة الشمس، ما يسهم في الحفاظ على درجات حرارة أقل داخل الجليد وإبطاء تراجعه، رغم أن فعاليتها تبقى محدودة ومؤقتة أمام تسارع التغيرات المناخية.

ويؤكد خبراء المناخ أن مثل هذه التدخلات لا تمثل حلاً دائماً، وإنما إجراءات مساعدة لتخفيف الأثر فقط، في حين تبقى معالجة أسباب التغير المناخي المرتبطة بالانبعاثات الكربونية هي الخيار الأساسي للحد من هذه الظاهرة.

وبالتوازي مع ذلك، تحوّل الموقع إلى وجهة سياحية تعليمية، تتيح للزوار مشاهدة التأثيرات المباشرة للتغير المناخي، والتعرف إلى الجهود المبذولة لحماية الأنهار الجليدية المهددة بالزوال.

وتشير هذه المشاهد في نهر الرون الجليدي إلى اتساع تأثيرات التغير المناخي على البيئات الجبلية الحساسة في أوروبا، حيث تتزايد الحاجة إلى حلول علمية وتقنية للحد من تراجع الأنهار الجليدية، في وقت يؤكد فيه الخبراء أن معالجة جذور المشكلة تبقى الخيار الأكثر فاعلية لضمان استدامة هذه النظم الطبيعية للأجيال القادمة.