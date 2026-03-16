ميتا تعتزم إيقاف التشفير التام لرسائل إنستغرام في أيار 2026

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا الأمريكية أنها ستتوقف عن دعم ميزة التشفير التام من طرف إلى طرف (End-to-End Encryption) في الرسائل المباشرة على تطبيق إنستغرام اعتباراً من الثامن من أيار 2026.

وذكر موقع The Verge المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن الشركة أوضحت عبر صفحة الدعم الخاصة بالتطبيق، أن المستخدمين الذين فعّلوا هذه الميزة سيُطلب منهم تحميل رسائلهم ووسائطهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وكانت ميزة التشفير التام قد أُطلقت بشكل تجريبي أواخر عام 2023 كخيار اختياري لعدد محدود من المستخدمين، بخلاف تطبيق واتساب الذي يعتمد هذا النوع من التشفير افتراضياً في جميع الرسائل.

ويأتي القرار في ظل تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا لتعزيز آليات مراقبة المحتوى، ما يثير نقاشاً متواصلاً حول الموازنة بين حماية الخصوصية الرقمية ومتطلبات السلامة على المنصات.