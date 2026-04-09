تقنية نفسية حديثة تخفف آلام الظهر المزمنة دون أدوية

كشف باحثون في جامعة واشنطن عن أسلوب علاجي غير دوائي، قد يسهم في تغيير طريقة التعامل مع آلام الظهر المزمنة، عبر التأثير في كيفية معالجة الدماغ لإشارات الألم، دون الحاجة إلى الأدوية التقليدية وما قد تسببه من آثار جانبية على المعدة أو الكبد أو الكلى.

ووفقاً لموقع Daily Mail، ركّز العلاج على التنويم الإيحائي السريري، الذي يُدخل المريض في حالة استرخاء عميق، تجعل الدماغ أكثر تقبلاً لأفكار جديدة تساعد على إعادة تفسير الألم والتعامل معه.

وشملت الدراسة 127 مشاركاً، خضعوا لبرنامج علاجي، استمر 12 أسبوعاً، حيث تلقت مجموعة منهم جلسات تجمع بين التنويم الإيحائي والعلاج المعرفي، فيما استمرت مجموعة أخرى بتلقي الرعاية المعتادة.

وأظهرت النتائج انخفاضاً تدريجياً في شدة الألم، إلى جانب تحسن في الحالة النفسية وجودة النوم والقدرة على ممارسة الحياة اليومية، مع تسجيل نسبة رضا قاربت الـ 90 بالمئة بين المشاركين.

ويعتمد هذا النهج على إعادة تدريب الدماغ على تفسير إشارات الألم بشكل أقل حدة، ما يفسر تحسن حالة المرضى رغم عدم حدوث تغيّر كبير في وضعهم الجسدي.

وأشار الباحثون إلى أن هذا النوع من العلاج، الذي يمكن تقديمه بسهولة عبر الهاتف أو الإنترنت، قد يشكل خياراً آمناً وفعالاً لمرضى الألم المزمن مستقبلاً، في ظل توجه متزايد نحو اعتماد تقنيات غير دوائية تستهدف الدماغ للحد من الألم.

ويعكس هذا التوجه تطوراً في أساليب علاج الألم المزمن، عبر الاعتماد على حلول غير دوائية أكثر أماناً وفعالية، بما يفتح آفاقاً جديدة لتحسين جودة حياة المرضى.