هجومان لدببة في اليابان يخلفان قتيلاً وجريحين

طوكيو-سانا

اقتحم دب سوبر ماركت وسط اليابان، وتسبب بإصابة رجلين بجروح وأثار الذعر بين المتسوقين، فيما عُثر في موقع آخر على رجل ميت، تعرّض على الأرجح لهجوم مشابه.

وأوضح مسؤولون في الشرطة وجهاز الإطفاء في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أن الدب البالغ طوله 1,4 متر دخل السوبر ماركت في منطقة نوماتا الجبلية شمال طوكيو وهاجم رواده، متسبّباً بإصابة رجلين بجروح، أحدهما في السبعينيات والآخر في الستين من العمر.

وصرح مدير المتجر لوسائل إعلام محلية، أن حوالي 30 إلى 40 زبوناً كانوا بالداخل وقت وقوع الحادثة، لافتاً إلى أن الدب بدا مضطرباً بينما كان يحاول الخروج.

كما عُثر اليوم بحسب الشرطة اليابانية على رجلٍ ميتٍ في منطقة جبلية في إيواتي شمال اليابان بعدما هاجمه دب أيضاً على ما يرجَح.

وكان مزارع تعرض في منطقة إيواتي يوم الثلاثاء الماضي للخدش والعض من دب كان صغيره بجانبه.

كما هاجم دبّ يوم الأحد سائحاً إسبانياً في محطة للحافلات في قرية شيراكاوا-غو في وسط اليابان.

وتُشاهَد أعدادٌ متزايدةٌ من الدببة البرية في اليابان في السنوات الأخيرة، حتى في المناطق السكنية، بسبب عواملَ منها انخفاض عدد السكان وتغير المناخ.