مايكروسوفت تعلن حزمة ابتكارات جديدة في الذكاء الاصطناعي وتطرح “سكوت” و”سولارا”

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن حزمة جديدة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي، شملت إطلاق منصة مخصصة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف عن نماذج وأجهزة جديدة تعكس توجه الشركة نحو تعميق دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة “ويندوز” وتطبيقاتها المختلفة.

ووفقاً لما نقلته وكالة “رويترز” أمس الأربعاء، فإن مايكروسوفت تواصل إعادة صياغة بنيتها البرمجية باتجاه تحويل الذكاء الاصطناعي إلى عنصر محوري في تشغيل التطبيقات والتفاعل معها، بدلاً من النماذج التقليدية التي تعتمد على تحكم المستخدم المباشر، وذلك عبر دمجه في بيئات العمل مثل “كوبايلوت” وتطبيقات “أوفيس”.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن وكيل ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم “سكوت” (Scout)، والذي وصفه مسؤولون في مايكروسوفت بأنه أقرب إلى مساعد شخصي ذكي متكامل وليس مجرد أداة دردشة، حيث يعمل ضمن منظومة “كوبايلوت” ويتكامل مع تطبيقات الشركة المختلفة.

كما أشار تقرير لموقع “ذا فيرج” التقني إلى أن “سكوت” يمثل محاولة من مايكروسوفت لمواكبة توجهات منافسيها في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين، لافتاً إلى أن الشركة تخطط لإطلاقه بشكل تجريبي داخل الولايات المتحدة قبل التوسع تدريجياً إلى الأسواق العالمية.

وفي تطور موازٍ، أعلنت مايكروسوفت عن مشروع جديد تحت اسم “سولارا” (Solara)، وهو مفهوم لنظام تشغيل مصمم خصيصاً لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي على أجهزة مختلفة خارج نطاق الحواسيب التقليدية، في خطوة تعكس توجهاً نحو جيل جديد من الأجهزة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويشمل المشروع نماذج أولية لأجهزة ذكية متعددة الاستخدامات، من بينها جهاز مكتبي مزود بشاشة لمس وكاميرا وزر تفاعل مباشر، إضافة إلى جهاز آخر يشبه شارات التعريف الوظيفية مزوداً بحساسات واتصال شبكي وكاميرا، ما يعكس توجه الشركة نحو تقنيات أكثر اندماجاً في بيئات العمل.

وبينما أكدت مايكروسوفت أن هذه التصاميم لا تمثل بالضرورة منتجات نهائية، فإنها تشير إلى رؤيتها المستقبلية في تطوير أجهزة مخصصة لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات الأعمال وتوثيق الاجتماعات وتحويل المحادثات إلى بيانات نصية.

وتزامن هذا الإعلان مع طرح الشركة نموذجها الجديد للتفكير العميق “MAI Thinking-1”، إلى جانب توسعها في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية وشركات متخصصة، في إطار توجه أوسع لتعزيز التطبيقات العملية لهذه التقنيات.