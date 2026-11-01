أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بأكثر من 200 بالمئة منذ بداية العام الجاري

مدريد-سانا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 200% في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطاً متزايدة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم المخاوف بشأن أمن الإمدادات.



وذكرت منصة “انفيز” المختصة بشؤون الاقتصاد ومقرها مدريد اليوم الأحد، أن العقود الآجلة للغاز الهولندي “تي تي إف”، وهو المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفعت بأكثر من 200% منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بتعطل جزء من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.



وتشير التقديرات إلى أن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز أثرت على جزء كبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما أدى إلى تشديد المعروض ورفع الأسعار إلى مستويات هي الأعلى منذ أواخر عام 2022.



ورغم زيادة بعض الدول المنتجة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، فإن الكميات الإضافية لم تتمكن حتى الآن من تعويض النقص الناجم عن اضطرابات الشحن.



كما عززت الولايات المتحدة صادراتها من الغاز المسال مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية وتحسن ظروف الإنتاج، بينما تتجه نسبة كبيرة من هذه الإمدادات إلى السوق الأوروبية.



وفي الوقت نفسه، تواجه أوروبا تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالمعدلات المعتادة قبل فصل الشتاء.



وتعتمد أوروبا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال منذ تراجع الإمدادات الروسية خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها أكثر عرضة لتقلبات سوق الشحن العالمية.