تيك توك تختبر أداة جديدة لرصد محتوى التزييف العميق وحماية صناع المحتوى

واشنطن-سانا

بدأت منصة تيك توك اختبار أداة جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى على اكتشاف المقاطع والصور المزيفة التي تستخدم وجوههم أو ملامحهم من دون إذن، في إطار جهودها للحد من انتشار محتوى التزييف العميق (Deepfake).

وذكر موقع TechCrunch أول أمس أن تيك توك بدأت اختبار الأداة مع عدد محدود من صناع المحتوى في الولايات المتحدة، حيث تتيح للمستخدمين الذين يستكملون إجراءات التحقق من الهوية الإبلاغ عن المحتوى الذي يُشتبه في إنشائه باستخدام الذكاء الاصطناعي وانتحاله لصورهم أو ملامحهم.

وأوضح الموقع أن عملية التحقق تعتمد على منصة Jumio من خلال التقاط صورة شخصية مباشرة وفحص وثيقة الهوية، فيما أكدت تيك توك أنها لا تحتفظ بنسخ من وثائق المستخدمين.

وبعد إتمام التحقق، تبدأ المنصة في البحث عن محتوى قد يتضمن صور أو ملامح صاحب الحساب، وعند العثور على تطابقات محتملة، يمكن للمستخدم مراجعة المقاطع أو الصور والإبلاغ عن المنشورات أو الحسابات التي يعتقد أنها تنتحل هويته.

وأكدت تيك توك أن الميزة اختيارية، وأنها لا تزال في مرحلة الاختبار، مشيرة إلى أن نتائج هذه المرحلة ستحدد إمكانية توسيع نطاق إتاحتها مستقبلاً أمام عدد أكبر من صناع المحتوى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مزيف يحاكي الأشخاص الحقيقيين، وما يرافق ذلك من جهود تبذلها منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية الهوية الرقمية والحد من إساءة استخدام الصور والمقاطع الشخصية.