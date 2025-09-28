ناسا تدرس خيارات للتعامل مع كويكب قد يهدد القمر

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكباً يُعرف باسم “2024 YR4” يشكل خطراً على القمر في عام 2032، مؤكدة أن احتمال اصطدامه بالأرض مستبعد، وذلك وفق ما أورده موقع (ScienceAlert).

وتشير التقديرات إلى أن احتمال اصطدام الكويكب بالقمر لا يتجاوز 4% لكن حدوث ذلك قد يؤدي إلى سحابة حطام هائلة تهدد الأقمار الصناعية ورواد الفضاء.

وأوضحت دراسة حديثة أن أمام البشرية خيارين للتعامل مع الكويكب: الأول تعديل مداره قليلاً لتجنب الاصطدام، وهو ما يتطلب مهمة استطلاعية بحلول عام 2028، والثاني تدميره إما باصطدام مباشر مع جسم ضخم أو عبر تفجير نووي محسوب في الفضاء.

ويرى الباحثون أن أي مهمة دفاعية يجب أن تُطلق ما بين عامي 2030 و2032، وهو وقت قصير نسبياً بمقاييس استكشاف الفضاء، فيما تدرس “ناسا” إمكانية إعادة توجيه بعض بعثاتها الحالية مثل مهمة “أوزيريس-أبيكس” لمتابعة الكويكب.

