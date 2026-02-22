نظارات آبل الذكية تدخل مرحلة متقدمة من التطوير بدعم كاميرتين وتقنيات إدراك بصري

واشنطن-سانا

تواصل شركة «آبل» تسريع العمل على تطوير نظاراتها الذكية المرتقبة، في إطار توجهها لتعزيز حضور تقنيات الذكاء الاصطناعي الشخصي، ضمن فئة الأجهزة القابلة للارتداء.

وحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ ونقله موقع Digital Trends التقني، دخلت النظارات مرحلة متقدمة من تطوير النماذج الأولية، مع توجه لتزويدها بكاميرتين، بما يتيح دعم تقنيات الإدراك العميق ومسح البيئة المحيطة وفهم العناصر البصرية، لتعزيز الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والسياق اللحظي للمستخدم.

وتشير التقارير إلى أن التصميم يميل إلى الطابع الفاخر، مع اختبار إطارات متنوعة تجمع بين المعدن والزجاج، ولمسات مستوحاة من ساعة «Apple Watch»، إلى جانب التركيز على خفة الوزن وإمكانية الاستخدام طوال اليوم.

وتسعى «آبل» من خلال هذا المشروع إلى الابتعاد عن مفهوم أجهزة الواقع المختلط الضخمة، وتقديم جهاز عملي يندمج بسلاسة في الحياة اليومية.

وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لبناء منظومة أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل فيها النظارات إلى جانب سماعات وأجهزة قابلة للارتداء أخرى، بهدف تعزيز أداء المساعد الصوتي «سيري» وتقديم معلومات آنية متوافقة مع سياق المستخدم.