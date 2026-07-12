باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعي لقياس متعة مشاهدة مباريات كرة القدم

واشنطن-سانا

طور باحثون في جامعة نورث إيسترن الأمريكية نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لقياس مستوى الإثارة والتشويق في مباريات كرة القدم، من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات المتدفقة أثناء المباراة، بما يساعد على فهم العوامل التي تجعل بعض المباريات أكثر جذباً للجماهير.

وذكر موقع سبورتنغ نيوز أمس السبت، أن الباحثين ابتكروا خوارزمية أطلقوا عليها اسم “مؤشر الإثارة”، تقوم بتحليل آلاف البيانات المتعلقة بمجريات المباراة، ومنحها تقييماً يعكس مستوى التشويق الذي توفره للمشاهدين.

وأوضح الباحثون أن النظام يعتمد على خمسة معايير رئيسية هي: أهمية المباراة، وفرص التسجيل، وتقلبات النتيجة، ومستوى الإثارة خلال مجريات اللقاء، والنتيجة النهائية، مع إعطاء أولوية أكبر لأهمية المباراة وأسلوب اللعب، يليهما عدد فرص التسجيل وتقلبات النتيجة، ثم النتيجة النهائية.

وأشار الباحث برينان كلاين إلى أن تحويل كرة القدم إلى مؤشرات رقمية قد لا يعكس جميع جوانبها الإنسانية، لافتاً إلى أن بعض المباريات الاستثنائية قد لا تحقق أعلى التقييمات، لأن الخوارزمية تعتمد على معايير محددة، من بينها توقيت تسجيل الأهداف، إذ تمنح أهداف التعادل أو الحسم في الدقائق الأخيرة وزناً أكبر.

ويمكن أن يسهم هذا النظام في تحليل المباريات وتقييمها بصورة أكثر موضوعية، فضلاً عن الاستفادة منه في الدراسات الرياضية وتطوير أدوات تحليل أداء المنافسات الكروية مستقبلاً.