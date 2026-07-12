آبل تقاضي OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية واستخدامها لتطوير أجهزة جديدة

واشنطن-سانا

رفعت شركة آبل الأمريكية للتقنيات دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا ضد شركة OpenAI، متهمةً إياها بسرقة أسرار تجارية ومعلومات وملكية فكرية لاستخدامها في تطوير أجهزة استهلاكية خاصة بها.

وقالت آبل، وفق شبكة “سي إن بي سي”: إن OpenAI حصلت بشكل غير مشروع على معلومات سرية تتعلق بتقنيات وعمليات ومنتجات غير معلنة، مشيرةً إلى أن المخطط شمل موظفين سابقين ومسؤولين في قسم الأجهزة بالشركة.

واتهمت آبل رئيس قسم الأجهزة في OpenAI تانغ تان، وهو مسؤول سابق لديها، بتوجيه موظفين حاليين لمشاركة معلومات داخلية خلال مقابلات التوظيف، كما زعمت أن موظفاً سابقاً يدعى تشانغ ليو سرق حاسوباً محمولاً تابعاً لها قبل انتقاله إلى OpenAI.

من جهتها، نفت OpenAI هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها لا تسعى إلى الحصول على أسرار تجارية لشركات أخرى، وأنها تركز على تطوير تقنيات مبتكرة لخدمة المستخدمين.

وتصاعد الخلاف بين الشركتين عقب إعلان OpenAI توجهها نحو تطوير أجهزة استهلاكية خاصة بها، بالتزامن مع استحواذها على شركة IO Products ، في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.4 مليارات دولار.