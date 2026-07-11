دراسة: رائحة الشوكولاتة الداكنة قد تعزز الأداء الرياضي وتقلل الجوع

كوالالمبور-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن استنشاق رائحة الشوكولاتة الداكنة قبل التمارين الرياضية وأثناءها، قد يعزز الأداء البدني، ويحد من الشعور بالجوع، وهو ما يفتح المجال أمام وسائل بسيطة لتحسين الاستفادة من التمرين.

ونشر موقع “ياهو نيوز ماليزيا” أمس الأول نتائج دراسة أجراها باحثون في جامعة مالايا الماليزية، شملت 23 رجلاً يتمتعون بلياقة بدنية متوسطة، استنشقوا أثناء أداء تمرين مدّ الساقين روائح مختلفة، منها شوكولاتة داكنة “90% كاكاو”، وشوكولاتة بالحليب “60% كاكاو”، وأظهرت النتائج أن رائحة الشوكولاتة الداكنة تفوقت في تحسين الأداء البدني.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استنشقوا رائحة الشوكولاتة الداكنة تمكنوا من أداء نحو 18 تكراراً إضافياً مقارنة بمن استنشقوا الماء دون الشعور ببذل جهد أكبر، كما انخفض لديهم الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، في حين حسّنت رائحة شوكولاتة الحليب الأداء بدرجة أقل دون تأثير واضح على الشهية، ويعزو الباحثون ذلك إلى أن رائحة الشوكولاتة الداكنة قد تكون إشارة حسية ترتبط في الدماغ بالأطعمة المشبعة.

يذكر أن النتائج لا تزال أولية وتحتاج إلى دراسات أوسع تشمل أعداداً أكبر ومشاركين من الجنسين، لقياس التغيرات الهرمونية والعصبية وفهم الآلية المسؤولة عن هذا التأثير، تمهيداً لتطوير وسائل غير غذائية لتعزيز الأداء الرياضي وكبح الشهية.