موجة الحر في أوروبا ترفع أسعار الكهرباء وتفاقم الضغوط المعيشية

بروكسل-سانا
تسببت موجة الحر الشديدة التي تضرب عدداً من الدول الأوروبية بارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، وزيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر والعاملين، وسط تحذيرات من تداعيات متزايدة للتغير المناخي على مستويات الدخل والمعيشة.
ونقلت شبكة “يورو نيوز” اليوم الخميس عن تقرير لمنظمة “كلايمت أناليتيكس” المتخصصة بعلوم وسياسات المناخ ومقرها برلين: إن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة المستخدمة في التبريد، ما تسبب بقفزات كبيرة في أسعار الكهرباء في عدة دول أوروبية، بينها بلجيكا وهولندا وألمانيا والدنمارك.
وأشارت المنظمة إلى أن موجات الحر والجفاف المتزامنة تؤدي إلى تراجع متوسط دخل الأسر الأوروبية بنحو 3 بالمئة، محذرة من أن الخسائر قد تتفاقم مستقبلاً إذا استمرت مستويات الاحترار العالمي بالارتفاع.
وأوضحت أن الأسر ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً من هذه الظواهر، حيث تتكبد خسائر أكبر في الدخل مقارنة ببقية الفئات الاجتماعية.
كما تسببت موجة الحر بإغلاق أو تقليص ساعات العمل في عدد من المدارس بفرنسا والمملكة المتحدة، ما فرض أعباء إضافية على الأسر، في حين اضطر العاملون في قطاعات البناء والزراعة والنقل إلى تقليص ساعات العمل بسبب الظروف المناخية القاسية.
وحذرت دراسات وتقارير أوروبية من أن العديد من الحكومات لا تزال غير مستعدة بشكل كاف للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لموجات الحر المتزايدة، داعية إلى تعزيز خطط التكيف مع التغير المناخي وحماية الفئات الأكثر هشاشة.