هيئة الأرصاد الصينية تطرح نموذجاً للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس

هيئة الأرصاد الجوية الصينية هيئة الأرصاد الصينية تطرح نموذجاً للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطقس

بكين-سانا

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الصينية نموذج ذكاء اصطناعي مخصصاً للتنبؤ بالطقس، وأتاحته للمطورين والباحثين حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال خدمات الأرصاد الجوية.

ونقلت صحيفة “الشعب” الصينية اليوم السبت عن الهيئة، أن النموذج أتاحته للمطورين والباحثين، في خطوة تهدف إلى توسيع استخداماته في تطبيقات الطقس وتعزيز الابتكار في هذا المجال، حيث درب على 50 مليون رمز من بيانات الأرصاد الجوية الموثوقة، كما أدرجت نسخته الدولية ضمن مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.

ويهدف النموذج إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية وتقييم المخاطر، ويقدّم للمستخدمين في الصين معلومات وتنبيهات مخصصة عن الطقس، أما النسخة الدولية فتُقدّم استشارات وتحليلات للمخاطر باللغتين الصينية والإنكليزية، ضمن مبادرة الأمم المتحدة للإنذار المبكر، وجاء الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شانغهاي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الصين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المناخية، بعد سنوات من الاعتماد على النماذج التقليدية في التنبؤ الجوي، ما يعزز دقة التوقعات ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات من الكوارث الطبيعية.

افتتاح متحف للبلاستيك في ميلانو يعرض نفايات عمرها أكثر من 50 عاماً
“ميتا” تختبر اشتراكاً مدفوعاً جديداً على “إنستغرام” بميزات حصرية
ميتا تطلق حساباً موحداً لتبسيط الوصول إلى تطبيقاتها وتعزيز الأمان
كنز ذهبي بقيمة 23 ألف دولار ينتظر اكتشافه في فنلندا ضمن مغامرة سياحية صيفية
دراسة علمية تكشف عن واحة جبلية نادرة في القارة القطبية الجنوبية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك