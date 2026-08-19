فيلم رسوم متحركة صيني يحقق نجاحاً مفاجئاً بعد موجة سخرية من رسومه

بكين-سانا

تحول فيلم الرسوم المتحركة الصيني منخفض التكلفة «نيو لاي» من عمل محدود الإقبال إلى ظاهرة جماهيرية لافتة، بعدما أثارت بساطة رسومه وضعف مستواه البصري موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحولت إلى فضول دفع مزيداً من المشاهدين إلى دور السينما.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أول أمس أن الفيلم بدأ عرضه في الصين في الخامس من آب الجاري، ولم يحقق خلال أيامه التسعة الأولى سوى نحو 7169 يواناً، أي ما يقارب ألف دولار، فيما شاهده 236 شخصاً، وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية المتخصصة بمتابعة شباك التذاكر.

وبدأ عرض الفيلم في نحو 245 دار سينما، إلا أن ضعف الإقبال أدى إلى تراجع عدد دور العرض التي تستضيفه إلى أربع فقط بحلول 14 آب الجاري، في وقت لم يحظ فيه العمل بحملة ترويجية واسعة، واقتصرت أبرز مواده الدعائية على ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.

وفي 14 آب، بدأت منشورات تتناول ضعف إيرادات الفيلم بالانتشار على شبكات التواصل الصينية، قبل أن يتجه المستخدمون إلى تداول مشاهد من الرسوم ثلاثية الأبعاد وانتقاد بساطة الشخصيات والحركة، مع تشبيهات ساخرة بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي.

لكن موجة الانتقادات أسهمت في زيادة الاهتمام بالفيلم، إذ دفع الفضول عدداً من المستخدمين إلى شراء تذاكر لمشاهدته بأنفسهم، لمعرفة سبب الجدل حول مستواه الفني، ليتحول «نيو لاي» إلى موضوع متداول على منصة «ويبو»، وتنتشر صور وتعليقات ساخرة مستوحاة من شخصياته.

ومع تصاعد الاهتمام، تجاوزت مبيعات الفيلم المسبقة حاجز 100 ألف يوان، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 آب وحده، فيما أضافت بعض دور السينما عروضاً جديدة استجابة لارتفاع الطلب على التذاكر.

ويروي الفيلم قصة عجل يدعى «نيو لاي» يصادق نمراً صغيراً اسمه «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.

وأقر الحساب الرسمي للفيلم على منصة «ويبو»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستواه التقني والبصري لا يرقى إلى المعايير المعتادة لأفلام الرسوم المتحركة السينمائية.

وتحول «نيو لاي» بذلك من فيلم محدود الإنتاج والإمكانات إلى ظاهرة جماهيرية غير متوقعة، في مثال على قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على تحويل الانتقادات والسخرية إلى وسيلة ترويج وجذب للجمهور.