دراسة: علاج منخفض التكلفة يوقف تسوس الأسنان لدى الأطفال دون حفر أو تخدير

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أن استخدام محلول فلوريد ثنائي أمين الفضة (SDF) بتركيز 38 بالمئة يسهم في إيقاف تطور تسوس الأسنان اللبنية لدى الأطفال، من دون الحاجة إلى حفر الأسنان أو استخدام التخدير، ما يوفر خياراً علاجياً بسيطاً ومنخفض التكلفة، ولا سيما للأطفال الذين يصعب إخضاعهم للعلاجات التقليدية.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أمس السبت أن الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة ميشيغان، ونشرت في مجلة JAMA Pediatrics، شملت نحو 830 طفلاً في ثلاث ولايات أمريكية، وأظهرت أن تطبيق محلول فلوريد ثنائي أمين الفضة على الأسنان المصابة مرة كل ستة أشهر نجح في إيقاف تطور التسوس لدى أكثر من نصف الأسنان المعالجة، من دون الحاجة إلى إزالة أي جزء من أنسجة السن.

وأكدت الباحثة الرئيسية، الدكتورة مارغريتا فونتانا، أن العلاج يتميز بدرجة عالية من الأمان والفاعلية، ويمكن استخدامه حتى لدى الأطفال في عامهم الأول.

وأشار الباحثون إلى أن العلاج قد يسهم في الحد من المضاعفات الناجمة عن تسوس الأسنان غير المعالج، مثل الألم والالتهابات وصعوبات تناول الطعام والنوم، كما يقلل الحاجة إلى الإجراءات العلاجية التي تتطلب التخدير العام، ولا سيما لدى الأطفال الصغار وذوي الإعاقات أو الذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات طب الأسنان.

ولفتت الدراسة إلى أن أبرز الآثار الجانبية للعلاج يتمثل في تحول الجزء المتسوس من السن إلى لون داكن بشكل دائم نتيجة تفاعل الفضة، إلا أن الباحثين رأوا أن هذا الأثر التجميلي يبقى محدوداً مقارنة بالفوائد العلاجية التي يوفرها، وخاصة أن الأسنان اللبنية تستبدل طبيعياً مع نمو الطفل.

ويستخدم فلوريد ثنائي أمين الفضة في عدد من دول العالم منذ سنوات لعلاج حساسية الأسنان والحد من تطور التسوس، فيما تعزز نتائج الدراسة الأدلة العلمية الداعمة لاعتماده خياراً علاجياً في برامج صحة الفم والأسنان للأطفال، ولا سيما في المناطق التي تفتقر إلى خدمات طب الأسنان المتخصصة.