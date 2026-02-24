التفكير السلبي المزمن قد يرتبط بتراجع الذاكرة

لندن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية أن نمط التفكير السلبي المزمن، مثل الاجترار والقلق المستمر، قد يرتبط بتراجع في الذاكرة والمرونة المعرفية لدى كبار السن، إضافة إلى مؤشرات بيولوجية ترتبط بأمراض تنكسية.

ووفقاً لموقع دويتشه فيله الألماني “DW” تابع الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة “Frontiers in Psychology” أكثر من 360 شخصاً تجاوزوا الخامسة والخمسين من العمر، على مدى عدة سنوات.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين أبدوا ميلاً دائماً للتفكير السلبي سجلوا تراجعاً في الذاكرة والقدرة على الانتقال بين المهام والأفكار، فضلاً عن ضعف نسبي في المهارات اللغوية.

كما بينت فحوصات الدماغ لدى بعض المشاركين وجود ترسبات بروتينية تُعد من المؤشرات المرتبطة بأمراض تنكسية مثل مرض الزهايمر، مع تأكيد الباحثين أن النتائج تشير إلى ارتباط إحصائي دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

وأوضح مختصون أن التأثير المحتمل للتفكير السلبي قد يرتبط بحالة التوتر المزمن، إذ يؤدي الاجترار المستمر إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول لفترات طويلة، ما قد يؤثر في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتحكم والانتباه، إضافة إلى احتمال تعزيز عمليات التهابية منخفضة الدرجة ترتبط بأمراض مزمنة.

ويُعدّ التراجع المعرفي وأمراض التنكس العصبي، وفي مقدمتها مرض الزهايمر، من أبرز التحديات الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر عالمياً، في ظل تزايد أعداد كبار السن.