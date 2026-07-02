تطوير ملابس ذكية تساعد المكفوفين على التنقل بأمان

نيودلهي-سانا

طور باحثون من كلية ياشوانتراو شافان في الهند نموذجاً أولياً لملابس ذكية مخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، تعتمد على دمج أجهزة استشعار وأنظمة إلكترونية داخل نسيج الملابس، بهدف تعزيز السلامة والكشف المبكر عن المخاطر وحالات الطوارئ أثناء التنقل.

وذكر موقع “Tech Xplore” العلمي التقني أول أمس أن الملابس مزودة بنظام حاسوبي مدمج يعتمد على حساسات ترصد البيئة المحيطة، وتصدر تنبيهات عند اكتشاف العوائق أو الأخطار المحتملة.

وأظهرت الاختبارات قدرة نظام الإنذار على رصد العوائق على مسافات تصل إلى 30 متراً حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، فيما تمكنت وحدة كشف السقوط من التعرف إلى الحوادث خلال أقل من نصف ثانية، ما يتيح تفعيل وسادة هوائية مدمجة للمساعدة في الحد من الإصابات الناتجة عن السقوط.

وأوضح الباحثون أن التقنية توفر مراقبة مستمرة واستجابة آلية للمخاطر، مع الحفاظ على سهولة الاستخدام في الحياة اليومية، مؤكدين أنها تسد جانباً لا تغطيه وسائل المساعدة التقليدية، مثل العصا البيضاء وأجهزة التوجيه، التي تركز بصورة أساسية على تجنب العوائق.

وأشار الباحثون إلى أن التقنية، التي نشرت تفاصيلها في المجلة الدولية لهندسة النظم الحاسوبية، لا تزال في مرحلة النموذج الأولي، وتواجه تحديات تتعلق براحة المستخدم، ومتانة المكونات المدمجة، وأمن البيانات والخصوصية، إلى جانب استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة قبل اعتمادها على نطاق واسع.

وتندرج هذه الدراسة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الملابس الذكية القابلة للارتداء، التي توظف أجهزة الاستشعار والأنظمة الإلكترونية في الأقمشة لتقديم حلول مبتكرة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في مجالات التنقل الآمن ورصد حالات الطوارئ والحد من الإصابات.