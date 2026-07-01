نظام جديد من غوغل يتيح رصد الزلازل عبر هواتف أندرويد

واشنطن-سانا

طوّرت شركة غوغل، نظاماً عالمياً مبتكراً يحوّل هواتف أندرويد إلى شبكة استشعار جماعية قادرة على رصد الزلازل وإطلاق تحذيرات مبكرة للمستخدمين قبل وصول الموجات التدميرية.

وذكر موقع “ويب برو نيوز” الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا أمس الثلاثاء، أن نظام “تنبيهات الزلازل على أندرويد” يعتمد على مستشعرات الحركة الموجودة في الهواتف الذكية، والتي ترصد الاهتزازات الأولية للزلازل وتقوم بتحليلها بشكل فوري، بهدف سد الفجوة في الدول التي تفتقر إلى أنظمة إنذار متقدمة عبر الاستفادة من الانتشار الواسع للأجهزة المحمولة.

ويعمل النظام عند رصد اهتزازات خفيفة من عدة هواتف في منطقة معينة، حيث تُرسل البيانات إلى خوادم غوغل لتحليلها وتحديد موقع الزلزال وقوته، ومن ثم إرسال تنبيهات فورية إلى المستخدمين قبل وصول الموجات المدمرة، ما يمنحهم ثواني ثمينة لاتخاذ إجراءات السلامة.

ويصنف النظام التنبيهات إلى نوعين: تحذير للهزات الخفيفة بعنوان “كن على علم”، وتحذير للهزات القوية بعنوان “اتخذ إجراء”.

وتواصل غوغل تطوير دقة النظام في تقدير قوة الزلازل لحظياً، في خطوة تعزز توظيف الهواتف الذكية كأداة إنذار مبكر تسهم في إنقاذ الأرواح.