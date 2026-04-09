ميتا تكشف عن نموذجها اللغوي “Muse Spark” لتعزيز حضورها في سباق الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” إطلاق نموذجها اللغوي الجديد “Muse Spark” (المعروف سابقاً باسم “Avocado”)، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في منافسة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، مثل “أوبن إيه آي” و”غوغل” و”أنثروبيك”.

وذكرت مدونة “ميتا” الرسمية أن النموذج يتميز بكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ مهام معقدة في مجالات العلوم والرياضيات والصحة، باستخدام موارد حوسبية أقل مقارنة بنموذج “Llama 4”.

ويتوافر “Muse Spark” حالياً عبر موقع “Meta AI” وتطبيقات الشركة، مع خطط لدمجه في منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” و”ماسينجر”، إضافة إلى نظارات “Ray-Ban Meta” الذكية.

ويقدّم النموذج أنماط استخدام متعددة، تشمل النمط الفوري للإجابات السريعة، ونمطاً متقدماً لمعالجة المهام المعقدة، إلى جانب نمط مخصص للتسوق مستوحى من خدمات “ميتا”.

كما تعتزم الشركة طرح النموذج بصيغة مدفوعة، مع إتاحة الوصول للمطورين عبر واجهات برمجة تطبيقات، إضافة إلى توجيهه نحو قطاع الرعاية الصحية، من خلال قدراته على تحليل الصور والمخططات الطبية، في منافسة مع نماذج متخصصة في هذا المجال.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود “ميتا” لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي، بوصفه أحد أبرز محاور التطور التقني العالمي.