اكتشاف نوع جديد من العناكب في أستراليا يستخدم فخاً حريرياً فريداً لاصطياد فرائسه

كانبرا-سانا

كشف باحثون من جامعة ماكواري الأسترالية، بالتعاون مع علماء من معهد QIMR Berghofer للأبحاث الطبية، عن نوع جديد من العناكب في الغابات المطيرة شمال ولاية كوينزلاند، يتميز بآلية صيد فريدة، تعتمد على فخ حريري يعمل بطريقة تشبه المنجنيق، ما يمكنه من قذف فريسته إلى داخل شبكته بسرعة خاطفة.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت، استناداً إلى دراسة نشرتها مجلة Current Biology العلمية، أن العنكبوت المكتشف حديثاً، والذي أطلق عليه اسم “عنكبوت المنجنيق”، يستخدم خيوطاً حريرية مشدودة لتخزين الطاقة وإطلاقها بشكل مفاجئ عند اقتراب الفريسة، في آلية صيد لم يسبق توثيقها لدى أي نوع آخر من العناكب.

وأوضحت الدراسة أن العنكبوت ينتمي إلى جنس Propostira، ويبلغ طوله نحو خمس مليمترات، ويعتمد استراتيجية صيد متخصصة تستهدف نوعاً واحداً من النمل الشجري الأخضر، مستفيداً من سلوكه العدواني لتفعيل المصيدة.

وبيّن الباحثون أن الفخ يتألف من خيوط حريرية مشدودة تشكل هيكلاً مخروطياً يخزن الطاقة، وعند ملامسة النملة للفخ تنطلق الآلية بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى قذف الفريسة إلى داخل شبكة العنكبوت خلال أجزاء من الثانية.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه الآلية تمثل نموذجاً متقدماً للتكيف التطوري في أساليب الصيد، إذ تجمع بين البناء الهندسي الدقيق واستغلال استجابة الفريسة نفسها لتشغيل المصيدة.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة لدراسة تطور استراتيجيات الصيد لدى العناكب، ولا سيما الأنواع القريبة جغرافياً وتطورياً في أستراليا وآسيا.