“أنثروبيك” تفرض إجراءات تحقق من الهوية لمستخدمي “كلود” في إطار تحديث جديد للسياسات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” عن تحديث جديد لسياسة الخصوصية الخاصة بها، يتضمن إمكانية طلب التحقق من هوية أو عمر بعض مستخدمي نموذج الذكاء الاصطناعي “كلود” عبر وثائق رسمية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الأمان والامتثال.

وبحسب ما نقل موقع “تك كرانش” اليوم الأربعاء، فإن السياسة المحدثة التي نُشرت خلال حزيران 2026، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الـ 8 من تموز المقبل، تتيح للشركة طلب إثبات الهوية أو العمر في حالات محددة لم تُفصَّل بشكل كامل.

وأوضحت “أنثروبيك” أن هذا الإجراء لا يشمل جميع المستخدمين، بل يقتصر على شريحة محدودة من الحسابات التي يُشتبه في نشاطها غير المعتاد أو التي يتم الإبلاغ عنها، حيث يهدف إلى منح المستخدمين فرصة للطعن في القرارات بدلاً من فرض حظر مباشر.

وبحسب السياسة، قد يُطلب من المستخدمين تقديم وثائق رسمية، إضافة إلى صورة شخصية أو تسجيل فيديو، مع إنشاء نموذج رقمي لملامح الوجه يُعرف باسم “Face Geometry Template”، وهو من البيانات البيومترية التي تخضع لحماية قانونية في بعض الولايات الأمريكية.

كما أوضحت الشركة أنها قد تحتفظ بنتائج التحقق، مثل تأكيد تجاوز المستخدم سناً معيناً، دون تحديد مدة الاحتفاظ بهذه البيانات، في حين تعتمد في تنفيذ هذه العمليات على شركة “Persona” المتخصصة في التحقق الرقمي من الهوية.

وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أن المستخدمين قد يواجهون عملية التحقق أثناء استخدام بعض الميزات أو ضمن إجراءات دورية، لضمان سلامة المنصة ومكافحة إساءة الاستخدام والاحتيال.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية على شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وسط نقاشات متزايدة حول قضايا الخصوصية وأمن البيانات واستخدام التقنيات البيومترية في التحقق من الهوية.