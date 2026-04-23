سلسلة مطاعم بريطانية تطلق معطفاً مبتكراً محشواً بالمخلل في حملة ترويجية غير تقليدية

لندن-سانا

أثارت سلسلة مطاعم عالمية جدلاً واسعاً بعد ابتكارها تصميماً غير تقليدي لمعطف منفوخ محشو بالخيار المخلل، في خطوة ترويجية تهدف إلى الترويج لقائمة طعام جديدة تعتمد بشكل أساسي على المخللات، في واحدة من أكثر الحملات التسويقية غرابة خلال الفترة الأخيرة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «مترو» البريطانية أمس الأربعاء، جاء إطلاق المعطف ضمن حملة دعائية لفروع المطعم في بريطانيا، والتي تقدم أصنافاً مبتكرة تشمل بطاطس مقلية محشوة بالمخلل ومشروبات بنكهة الخيار المخلل، في إطار محاولة لجذب انتباه الزبائن عبر أفكار غير تقليدية.

ويتكون المعطف من طبقة خارجية شفافة مصنوعة من مواد بلاستيكية، بينما يحتوي داخله على مخللات ومحلول ملحي أخضر، في تصميم مستوحى من مقطع مصور تم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرجل يقدم المخللات من سترته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة رأت في الفكرة وسيلة مبتكرة لتحويل محتوى رقمي ساخر إلى منتج واقعي، وخاصة أن المخللات تُعد جزءاً أساسياً من قائمة الطعام في المطعم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه متزايد لدى بعض الشركات العالمية نحو إطلاق منتجات، وتسويق حملات دعائية غريبة وغير مألوفة، بهدف لفت الانتباه في سوق تنافسي يعتمد بشكل كبير على الانتشار الرقمي.