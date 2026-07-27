غوغل توسع قدرات منصة Flow Music بأدوات جديدة لإنتاج الموسيقا

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل تحديثاً رئيسياً لمنصة Flow Music Spaces، أضافت بموجبه مجموعة متكاملة من أدوات إنتاج الموسيقا وإنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح للمستخدمين إنجاز مختلف مراحل العمل الإبداعي ضمن مساحة عمل موحدة.

وذكر موقع Digital Trends التقني في تقرير نشره أول أمس، أن التحديث يهدف إلى تبسيط تجربة الموسيقيين وصناع المحتوى، من خلال توفير أدوات لتأليف الأغاني وتحريرها وكتابة كلماتها، وتصميم صور الأغلفة، وإنتاج مقاطع الفيديو، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات أو خدمات خارجية.

وأضافت الشركة أدوات جديدة لإنشاء الأغاني وتعديلها، تشمل ميزات Cover وReplace وExtend، إلى جانب إمكانية فصل المسارات الصوتية إلى عناصر مستقلة، مثل الموسيقا والغناء، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر أثناء عملية الإنتاج.

كما يتيح التحديث إنشاء كلمات الأغاني، وتصميم أغلفة الأعمال الموسيقية، وإنتاج مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة من داخل المشروع، الأمر الذي يسهم في تسريع سير العمل وتحسين إدارة المشاريع الإبداعية.

وأوضحت غوغل أن المستخدم يستطيع من خلال واجهة واحدة تأليف الأغاني، وتعديل المقاطع الموسيقية، وتمديد الألحان، وفصل المسارات الصوتية، وإنشاء الأغلفة، وإعداد المواد المرئية الترويجية، ما يوفر بيئة عمل أكثر تكاملاً وتنظيماً.

وتعد منصة Flow Music إحدى أدوات غوغل المخصصة لإنشاء الموسيقا بالذكاء الاصطناعي، إذ يتيح إنتاج الأغاني اعتماداً على الأوامر النصية أو الصور أو التسجيلات الصوتية، إضافة إلى إعادة مزج الأعمال الموسيقية وتحريرها والتعاون بين المستخدمين عبر ميزة Spaces.

ويأتي هذا التحديث في إطار مواصلة غوغل توسيع أدواتها الإبداعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل إنتاج المحتوى الموسيقي وتعزيز كفاءة العمل للمبدعين.