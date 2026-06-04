بعد 66 عاماً بين الغيوم.. أطول مضيفة طيران خدمةً في العالم تستعد لرحلتها الأخيرة

واشنطن-سانا

بعد أكثر من ستة عقود أمضتها بين الغيوم، تستعد جوان برينس كراندال، التي تُعدّ صاحبة أطول مسيرة مهنية في تاريخ الضيافة الجوية، لإنهاء رحلتها الأخيرة بعد 66 عاماً من العمل المتواصل في قطاع الطيران.

وحسب تقرير لشبكة CNN اليوم الخميس، بدأت كراندال مسيرتها عام 1959 على متن طائرات صغيرة تعمل بالمراوح، قبل أن تشهد التحولات الكبرى التي غيّرت صناعة الطيران العالمية، من ظهور الطائرات النفاثة الحديثة إلى توسع شبكات السفر وزيادة أعداد المسافرين بشكل غير مسبوق.

وعلى مدار سنوات خدمتها الطويلة، تنقلت بين عدة شركات طيران اندمجت لاحقاً ضمن كيانات أكبر، وصولاً إلى عملها مع شركة «دلتا» الأمريكية، التي ترى أنها صاحبة أطول فترة خدمة لمضيفة طيران في القطاع.

وتستذكر كراندال بدايات المهنة عندما كانت ترتبط بالأناقة والبروتوكولات الصارمة، في وقت كانت فيه المضيفات يواجهن قيوداً مهنية تتعلق بالعمر والزواج والمظهر، قبل أن تسهم التشريعات الداعمة لحقوق المرأة في تغيير واقع العمل داخل شركات الطيران.

ورغم التطورات التقنية الهائلة التي شهدها القطاع خلال العقود الماضية، تؤكد كراندال أن جوهر المهنة بقي ثابتاً، ويتمثل في الحفاظ على سلامة الركاب وربط الناس بالعالم.

ومع اقتراب موعد تقاعدها، تخطط كراندال لتوثيق تجربتها في كتاب يستعرض أبرز محطات رحلتها المهنية، بينما تواصل شغفها بالسفر، ولكن هذه المرة من مقعد المسافر لا من مقصورة الطاقم.