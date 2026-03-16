ناسا ترصد بالأشعة فوق البنفسجية نجوماً صغيرة لدراسة تأثيرها على الكواكب

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن تلقي أولى الصور التي أرسلتها مركبة “سباركس” (SPARCS)، والتي تُظهر الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن النجوم صغيرة الكتلة، في خطوة مهمة لفهم تأثير نشاط هذه النجوم على الكواكب التي تدور حولها، وإمكانية ملاءمتها لوجود الحياة.

وذكر الموقع الرسمي لناسا أن هذه المهمة تُعد الأولى من نوعها المخصصة لمراقبة الأشعة فوق البنفسجية للنجوم الصغيرة بشكل مستمر، بهدف دراسة تأثير نشاطها النجمي على الكواكب المحيطة بها، ما يسهم في فهم بيئات هذه النجوم التي تشكل النسبة الأكبر من نجوم مجرة درب التبانة.

وتتيح الصور الجديدة للعلماء تحليل سلوك النجوم الصغيرة بدقة أكبر، وتوفير بيانات مهمة تدعم الدراسات المستقبلية في مجالي علم الفلك والكواكب.

وتُعد مهمة SPARCS أول مهمة فضائية مخصصة لدراسة الأشعة فوق البنفسجية للنجوم صغيرة الكتلة بشكل متواصل، حيث تعتمد على أقمار صناعية صغيرة من نوع CubeSat منخفضة التكلفة وسريعة الإطلاق، ما يتيح للباحثين جمع بيانات علمية حول تأثير نشاط النجوم على الكواكب المحيطة بها ودراسة البيئات الكوكبية المحتملة للحياة.