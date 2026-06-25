أخشاب سفينة تاريخية تتحول إلى فستانين في مشروع فنلندي يجمع التراث بالتكنولوجيا

هلسنكي-سانا

نجح باحثون من جامعة آلتو الفنلندية، بالتعاون مع وكالة التراث الفنلندية، في تصميم فستانين من طراز «ماكسي» باستخدام أخشاب مستخرجة من حطام سفينة تاريخية يعود عمرها إلى نحو 300 عام، في مشروع يجمع بين صون التراث الثقافي وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال التصميم.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN الأمريكية أمس الأربعاء، نُفذ المشروع بالتعاون مع وكالة التراث الفنلندية في العاصمة هلسنكي، حيث استخدمت أخشاب فائضة من حطام سفينة عُثر عليها عام 2019 أسفل أحد مواقف السيارات، بعد إخضاعها لمعالجة خاصة وإعادة توظيفها في تصميم الفستانين بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح القائمون على المشروع أن الأخشاب المستخدمة كانت بحالة جيدة نسبياً وتتميز بانخفاض نسبة الشوائب فيها، ما سهّل معالجتها وإعادة تشكيلها، مشيرين إلى أن الفكرة تهدف إلى الاستفادة من المواد التاريخية بأسلوب إبداعي، مع دمج التقنيات الرقمية الحديثة في مجالات التصميم المستدام وإعادة تدوير المكونات التراثية.

ويجسد المشروع توجهاً متنامياً نحو الجمع بين التكنولوجيا والتراث الثقافي، بما يسهم في ابتكار أساليب جديدة للحفاظ على المواد التاريخية وإعادة استخدامها ضمن تصاميم فنية مستدامة.