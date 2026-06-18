غوغل تبدأ طرح أندرويد 17 بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة وتحسينات في الأداء والأمان

واشنطن-سانا

بدأت شركة Google طرح نظام التشغيل “أندرويد 17” رسمياً لهواتف Google Pixel، على أن يصل لاحقاً إلى أجهزة أندرويد الأخرى، متضمناً مجموعة من التحسينات في الأداء وتجربة الاستخدام، إلى جانب توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مستويات الأمان.

وذكرت الشركة في بيان على مدونتها الرسمية أول أمس، أن التحديث يركز على رفع كفاءة الإنتاجية وتطوير تجربة الألعاب ودعم الأجهزة القابلة للطي، إضافة إلى إدخال تحسينات على إدارة النوافذ وتعزيز التفاعل مع التطبيقات.

ويقدّم النظام ميزة “الفقاعات” المطوّرة، التي تتيح تشغيل التطبيقات في نوافذ عائمة فوق التطبيقات الأخرى، مع إمكانية تثبيت التطبيقات الأكثر استخداماً في شريط مخصص على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة والقابلة للطي، بما يعزز قدرات تعدد المهام.

كما يتضمن تحديث أداة تسجيل الشاشة إمكانية تسجيل الشاشة والكاميرا الأمامية في وقت واحد، ما يتيح إنتاج محتوى تفاعلي بسهولة أكبر لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مجال الألعاب، يوفر أندرويد 17 وضعاً محسّناً للأجهزة القابلة للطي يعتمد على تقسيم الشاشة، إلى جانب تحسين إدارة الذاكرة للحد من التأخير ورفع أداء الألعاب ذات الرسوميات العالية.

أما على صعيد الأمان، فيتضمن النظام خيارات أكثر مرونة للخصوصية، تشمل التحكم في صلاحيات الوصول المؤقت إلى الموقع الجغرافي، وتطوير ميزة “Find Hub” لقفل الأجهزة المفقودة عن بُعد، إضافة إلى تعزيز الحماية من التطبيقات المشبوهة ومحاولات اختراق رمز PIN.

كما يشمل التحديث مزايا حصرية لهواتف Pixel، من بينها أدوات تحرير صوتي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودعم الترجمة الفورية للمكالمات، وتوسيع إمكانيات مشاركة الملفات بين بعض أجهزة Pixel وأجهزة آيفون عبر ميزة Quick Share، إلى جانب تعزيز قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي Magic Cue، وإضافة مزايا طوارئ جديدة لساعات Pixel Watch.

ويعكس أندرويد 17 توجه شركة Google نحو دمج أعمق للذكاء الاصطناعي في النظام، وتحسين تجربة المستخدم في مجالات الإنتاجية والألعاب والأمان ضمن منظومة أندرويد.