باحثون صينيون يطورون شريحة دماغية مرنة فائقة الدقة لتعزيز تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب

بكين-سانا

طوّر باحثون صينيون شريحة دماغية مرنة فائقة الدقة يقل سمكها عن شعرة الإنسان، في إنجاز علمي يُتوقع أن يسهم في تطوير تقنيات واجهات الدماغ والحاسوب ويفتح آفاقاً جديدة للتطبيقات الطبية والعلاجية.

وذكر موقع جامعة تسينغهوا الصينية أول أمس، نقلاً عن دراسة نُشرت في مجلة “Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)” العلمية، أن فريقاً بحثياً بقيادة البروفيسور شو شياو مين وبالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم نجح في تطوير مصفوفة أقطاب دماغية عضوية مرنة تعتمد على هيدروجيل موصل للكهرباء.

وأوضح الباحثون أن التصميم الجديد يعالج مشكلة عدم التوافق بين الأقطاب الإلكترونية الصلبة وأنسجة الدماغ الرخوة، وهي من أبرز التحديات في تقنيات الربط بين الدماغ والحاسوب، حيث تجمع المادة المطورة بين المرونة العالية والكفاءة في نقل الإشارات الكهربائية، ما يقلل احتمالات الالتهاب وتكوّن الندبات التي قد تؤثر على جودة الإشارات العصبية.

وحسب الدراسة، تبلغ سماكة المصفوفة المزودة بـ 128 قناة نحو 9 ميكرونات فقط، أي أقل من سماكة شعرة الإنسان، مع كثافة تصميمية تفوق عشرة أضعاف النماذج السابقة المعتمدة على الهيدروجيل، ما يتيح تسجيل النشاط العصبي بدقة أعلى.

وخلال الاختبارات المخبرية، أخضع الباحثون الشريحة لألف دورة شد لمحاكاة حركة الدماغ، حيث حافظت على أدائها مع تراجع محدود في الكفاءة لم يتجاوز 4 بالمئة، كما أظهرت التجارب على الحيوانات استقراراً في تسجيل الإشارات العصبية لمدة وصلت إلى 550 يوماً دون مؤشرات على التهاب أو تلف في الأنسجة.

ويرى الباحثون أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تطوير واجهات دماغية أكثر استقراراً وتوافقاً حيوياً، ما قد يسرّع استخدام هذه التقنيات في علاج الاضطرابات العصبية وتمكين المرضى من التحكم بالأجهزة الخارجية عبر الإشارات الدماغية.