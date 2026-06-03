اكتشاف جزيئات حيوية في سلطعون بحري قد يسهم في مكافحة البكتيريا

موسكو-سانا

أعلن باحثون روس عن اكتشاف جزيئات حيوية طبيعية في عضو يُعرف بـ”الكبد والبنكرياس” لدى سلطعون كامتشاتكا وسلطعون الثلج، تتمتع بقدرة على تثبيط نمو عدد من أنواع البكتيريا الخطيرة، ما يفتح آفاقاً جديدة لاستخدامها في المجالات الطبية والصناعات الغذائية.

ونقلت وكالة تاس الروسية في تقرير حديث، عن علماء من معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في مدينة بوشينو قولهم: إن هذا العضو، الذي كان يُعد سابقاً من المنتجات الثانوية لعمليات الصيد، يحتوي على مركبات نشطة بيولوجياً قد تسهم في تطوير مضادات ميكروبية جديدة ومواد حافظة طبيعية للأغذية.

وتمكن الباحثون خلال تجاربهم من عزل جزيئات بروتينية وإنزيمات قادرة على مهاجمة جدار الخلية البكتيرية عبر تفكيك أحد مكوناتها الأساسية، ما يؤدي إلى وقف نمو البكتيريا، كما أظهرت بعض هذه الجزيئات فعالية تفوق فعالية أحد الإنزيمات الطبيعية المعروفة المستخدمة في مكافحة البكتيريا.

وبيّنت النتائج وجود اختلاف في درجة ثبات هذه الجزيئات بين نوعي السلطعون، إذ أظهر أحدهما قدرة أكبر على العمل في البيئات الغنية بالأملاح، ما يعزز إمكانية استخدامها في تطبيقات متنوعة.

وأوضح الباحثون أن هذه الجزيئات تجمع بين خصائص الإنزيمات والعوامل المضادة للميكروبات، وتمتاز بقدرتها على العمل في ظروف كيميائية مختلفة، الأمر الذي يجعلها مرشحة واعدة للاستخدام في الطب الحيوي والصناعات الغذائية بعد استكمال الدراسات والتجارب اللازمة.

ويشكل هذا الاكتشاف خطوة واعدة نحو تطوير مضادات ميكروبية طبيعية يمكن الاستفادة منها في المجالات الطبية والغذائية مستقبلاً.