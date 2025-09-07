فرنسا تسجّل أصغر ناجحةٍ في “البكالوريا” بعمر تسع سنواتٍ

باريس-سانا

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية أن تلميذةً تبلغ من العمر تسعَ سنواتٍ نالت شهادة البكالوريا في تموز الفائت، لتصبحَ بذلك أصغر شخص يحصل على هذه الشهادة في تاريخ فرنسا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة أن الطفلة اجتازتِ الاختبارات في العاصمة باريس كمرشحة مستقلة ضمن اختصاصي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وحصلت على الشهادة بعلامات “الاستلحاق” دون تميّز.

وبيّنت الوزارة أن أصغر شخص سابق حصل على هذه الشهادة كان أرتور رامياندريسوا عام 1989، حين كان في الحادية عشرة من عمره.

ولم تكشفِ الوزارة عن تفاصيل إضافية حول التلميذة، مشيرة إلى أن الغالبية في فرنسا يحصلون على شهادة البكالوريا في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة مع نهاية المرحلة الثانوية.

وأضافت الوزارة: إن طفلاً آخر يبلغ من العمر ثماني سنوات سُجل ضمن المرشحين لهذا العام، إلا أنه لم يتقدّم للاختبارات .