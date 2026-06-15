باحثون يكشفون أسرار الدقة الملاحية لنحل العسل أثناء البحث عن الغذاء

برلين-سانا

توصل باحثون من جامعة فرايبورغ الألمانية إلى أن نحل العسل يتبع مسارات طيران شخصية وثابتة بدقة لافتة أثناء تنقله بين الخلية ومصادر الغذاء، معتمداً على معالم بيئية بارزة تساعده على تحديد اتجاهاته والحفاظ على مساره.

وذكر موقع “Science Daily” العلمي، أمس الأحد، أن فريق البحث استخدم نظام تتبع متطوراً يعتمد على طائرات مسيّرة وتقنيات تحليل بصري عالية السرعة لرصد حركة النحل في بيئته الطبيعية، حيث جرى تثبيت علامات عاكسة صغيرة على الحشرات وتتبع رحلاتها ثلاثية الأبعاد بدقة غير مسبوقة.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت تحليل 255 مسار طيران في منطقة زراعية قرب كايزرشتول بألمانيا، أن كل نحلة تتبع مساراً خاصاً بها وتعيد استخدامه بدرجة عالية من الدقة في رحلاتها المتكررة، إذ لم يتجاوز الانحراف عن المسار الأصلي في بعض الحالات بضع سنتيمترات فقط.

وبيّنت الدراسة أن النحل يعتمد بصورة كبيرة على المعالم البارزة في البيئة المحيطة، مثل الأشجار والسياجات النباتية، لتحديد مساراته، في حين تزداد الاختلافات في خطوط الطيران داخل المناطق المتجانسة بصرياً، كحقول الذرة التي تفتقر إلى إشارات واضحة تساعد على الملاحة.

كما أظهرت النتائج أن النحل يمتلك قدرات ملاحية فردية متقدمة، حيث تبيّن أن النحلات أكثر دقة في العودة إلى المواقع التي سبق لها التعرف إليها مقارنة بالمعلومات المستمدة من «رقصة الاهتزاز» المستخدمة للتواصل داخل الخلية، ما يشير إلى أن قدراتها على التوجيه والتنقل تفوق التقديرات العلمية السابقة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تسهم في فهم أعمق للآليات التي يعتمد عليها النحل في الملاحة، وقد تساعد مستقبلاً في تطوير أنظمة توجيه مستوحاة من الطبيعة في مجالات الروبوتات والتقنيات الذكية.