قلادة مبتكرة توفر تنبيهات لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس

واشنطن-سانا

كشفت شركة “The90” الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الصحة الوقائية والأجهزة القابلة للارتداء عن قلادة ذكية جديدة قابلة للارتداء تحمل اسم “The90 Gem”، صُممت لمراقبة مستويات التعرض للأشعة فوق البنفسجية، والمساعدة على الحد من آثارها الضارة على البشرة.

وذكر موقع “TechCrunch” المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الأحد، أن القلادة تعتمد على مستشعرات متطورة تقيس أشعة UVA وUVB بشكل فوري، وترسل البيانات إلى تطبيق مرتبط بالهاتف الذكي، يتيح للمستخدم إنشاء ملف شخصي يتضمن نوع البشرة وعادات استخدام واقي الشمس، ما يوفر توصيات مخصصة بشأن مستويات التعرض الآمنة لأشعة الشمس.

ووفقاً للشركة، يساعد الجهاز على رفع مستوى الوعي بمخاطر التعرض التراكمي للأشعة فوق البنفسجية، التي تعد من أبرز العوامل المرتبطة بشيخوخة الجلد المبكرة وتلف أنسجته، حتى في حالات التعرض غير المباشر لأشعة الشمس.

وتتميز القلادة بتصميم يجمع بين الطابع الجمالي والوظيفة التقنية، إذ تحاكي في شكلها المجوهرات التقليدية، ما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي، كما تضم بطارية تدوم حتى سبعة أيام، مع إمكانية إعادة شحنها خلال نحو ساعتين، فضلاً عن مقاومتها لرذاذ الماء.

وتتوفر القلادة باللونين الذهبي والفضي، وتقدم حلاً تقنياً يدمج بين الأناقة والوقاية الصحية، بهدف تعزيز الحماية الشخصية من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية.

وتأتي هذه الابتكارات في إطار التوجه المتزايد نحو توظيف التقنيات الذكية، لدعم الصحة والوقاية اليومية.