دراسة تكشف الآلية الفيزيائية المسؤولة عن انغلاق مصيدة نبتة «فينوس» المفترسة

باريس-سانا

كشف باحثون من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة إيكس مارسيليا عن آلية جديدة تفسر كيفية انغلاق مصيدة نبتة «فينوس» المفترسة للحشرات، في نتائج علمية تسلط الضوء على أحد أكثر الأنظمة الطبيعية إثارة للاهتمام، وتعيد النظر في التفسيرات السائدة لهذه الظاهرة منذ عقود.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أول أمس أن الباحثين توصلوا إلى أن انغلاق المصيدة يبدأ بعملية تليين سريعة في جدران الخلايا ضمن الطبقة الخارجية للورقة، وهي ورقة متحورة تتألف من فصين يشبهان الفكّين ومزوّدة بشعيرات حساسة تستجيب لملامسة الحشرات.

وأوضح الباحثون أن الفرضية العلمية المعتمدة منذ أكثر من قرن كانت تفترض أن انغلاق المصيدة ينتج أساساً عن انتقال الماء بين خلايا الورقة وتغير الضغط الداخلي فيها، ما يؤدي إلى إطباق الفصين على الفريسة، إلا أن النتائج الجديدة تشير إلى أن العملية تعتمد على تغيرات فيزيائية وبيولوجية تحدث في جدران الخلايا، وتؤدي إلى الحركة السريعة للمصيدة.

وقال الفيزيائي يوئيل فورتير من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وجامعة إيكس مارسيليا، والمؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة «ساينس» العلمية، إن نبتة «فينوس» لا تزال تكشف للعلماء أسراراً جديدة رغم عقود طويلة من دراستها، مشيراً إلى أن النتائج الجديدة توضح آليات أساسية لم تكن معروفة سابقاً بشأن طريقة عمل المصيدة.

وتعد نبتة «فينوس» من النباتات اللاحمة النادرة، إذ تعيش في مناطق محدودة من ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا في الولايات المتحدة، وتنمو في بيئات فقيرة بالعناصر الغذائية، ما يدفعها إلى اصطياد الحشرات وهضمها للحصول على جزء من احتياجاتها الغذائية.

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في توسيع فهم آليات الحركة السريعة لدى النباتات، وتطوير تطبيقات مستوحاة من الأنظمة الحيوية في مجالات الهندسة والمواد الذكية.