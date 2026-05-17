دراسة: الدماغ يتعامل مع الأجنحة الافتراضية كأطراف حقيقية

لندن وبكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تدريب الإنسان على استخدام “أجنحة افتراضية” ضمن بيئة الواقع الافتراضي، قد يؤدي إلى تغيّرات ملحوظة في طريقة استجابة الدماغ، بحيث تتعامل معها الشبكات العصبية بطريقة مشابهة للأطراف الحقيقية.

ووفقاً لما نشره موقع Science News اليوم الأحد، نقلاً عن دورية Cell Reports العلمية المتخصصة في العلوم الحيوية والطب وعلم الأعصاب، فقد أظهرت تجربة أجراها باحثون من جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج وجامعة بكين، أن المشاركين في تدريب افتراضي على الطيران باستخدام أجنحة رقمية، سجلوا نشاطاً متزايداً في مناطق الدماغ المسؤولة عن إدراك أجزاء الجسم، بعد خضوعهم لجلسات تدريب مكثفة.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين استخدموا نظارات واقع افتراضي وأجهزة تتبع للحركة لمحاكاة تجربة الطيران، حيث تعلّموا تدريجياً التحكم بالأجنحة الافتراضية عبر مهام تفاعلية شملت المناورة في الهواء وتجنب العوائق، ما انعكس تحسناً واضحاً في الأداء مع تكرار التجربة.

وبيّنت النتائج أن القشرة البصرية في الدماغ بدأت تستجيب للأجنحة الافتراضية بطريقة مشابهة لاستجابتها للأطراف الجسدية، وهو ما يشير إلى قدرة الدماغ على إعادة تشكيل تمثيله للجسم استجابةً للتعلم والخبرة.

وتشير مثل هذه الدراسات إلى أن تقنيات الواقع الافتراضي قد تفتح آفاقاً جديدة لفهم مرونة الدماغ البشري، وإمكانية توظيفها مستقبلاً في تطوير أطراف صناعية وأنظمة حسية رقمية متقدمة.