شركة “أنثروبيك” تعلّق استخدام اثنين من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها امتثالاً لأمر حكومي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تعليق إمكانية الوصول إلى اثنين من أقوى نماذجها الرقمية، وذلك امتثالاً لأمر حكومي أمريكي تذرع بـ “دواعي الأمن القومي”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها في بيان اليوم السبت: “إنها تلقت توجيهاً حكومياً يحظر على جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم العاملون داخل الشركة نفسها، الوصول إلى نموذجي (فايبل 5) و(ميثوس 5)، بذريعة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي”، مشيرة إلى أن النتيجة الفعلية لهذا الأمر فرضت على الشركة وقف تشغيل النموذجيين المذكورين لجميع العملاء لضمان الامتثال للقرار.

وأوضحت الشركة أن الأمر جاء بموجب رسالة صادرة عن وزير التجارة الأمريكي “هوارد لوتنيك”، دون أن توضح الإدارة الأمريكية ماهية المخاوف المحددة، باستثناء ادعاءاتها باكتشاف ثغرة تتيح “كسر حماية” نموذج (فايبل 5) بما قد يسهل عمليات القرصنة الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، أكدت “أنثروبيك” أنها راجعت كل التكهنات والفرص المتعلقة بالاختراق المفترض، لافتة إلى أن خبراء الأمن لديها لم يعثروا على أي “كسر شامل للحماية” أو طرق لتجاوز تدابير الأمان المعتمدة لمنع تقديم المساعدة للقراصنة، معربة عن اعتقادها بأن النموذج لا يمنح أي قدرات إضافية غير متاحة حالياً في النماذج الرقمية الأخرى المطروحة للعامة.

وأعربت الشركة عن معارضتها للمقاربة الحكومية الأمريكية بالقول: “نختلف مع الرأي القائل إن اكتشاف كسر محتمل وضيق النطاق للقيود ينبغي أن يكون سبباً لسحب نموذج تجاري متاح لمئات الملايين من الأشخاص”، محذرة من أن تطبيق هذا المعيار على مستوى القطاع بأكمله سيؤدي عملياً إلى شلل تام ووقف عمليات طرح النماذج الجديدة من جانب جميع مزودي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع الأسبوع الماضي، مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً تحت شعار الأمن السيبراني، إنما “على أساس تطوّعي” حصراً.

يُذكر أن نموذج “فايبل 5” أُطلق الثلاثاء الماضي كنسخة محمية بإجراءات أمان إضافية من النموذج المتقدم “ميثوس 5″، والذي حظرت شركة “أنثروبيك” إتاحته للعامة واقتصر طرحه على شركات محددة جراء مخاوف من استغلال قدراته الفائقة في كشف ثغرات البرمجيات وقرصنتها.