منصة «X» تحذر من تصاعد الرسائل الآلية وتأثيرها على قنوات الاتصال الرقمية

واشنطن-سانا

حذر رئيس المنتجات في منصة «X» نيكيتا بير من احتمال تعرض قنوات الاتصال التقليدية لاضطرابات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة تزايد الرسائل والمكالمات الآلية غير المرغوب فيها، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في أدوات الذكاء الاصطناعي قد تزيد صعوبة احتواء هذه الظاهرة.

ونقل موقع «X» عن بير قوله في منشور عبر حسابه الرسمي: ” إن خدمات مثل iMessage والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، بما في ذلك Gmail، قد تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الرسائل الآلية، ما قد يؤثر في كفاءة استخدامها”، لافتاً إلى أن تسارع تقنيات الأتمتة يحد من قدرة المستخدمين على ضبط هذا التدفق.

وأوضح بير أن انتشار منصات مفتوحة المصدر، من بينها OpenClaw، يتيح إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون بصورة مستقلة، الأمر الذي يخفف القيود التقنية التي كانت تحدياً سابقاً من إنشاء أنظمة رسائل غير مرغوب فيها على نطاق واسع، ويزيد احتمالات إساءة الاستخدام.

ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد المخاوف عالمياً من تداعيات الاستخدام غير المنظم لأدوات الذكاء الاصطناعي على أمن الاتصالات الرقمية، وسط دعوات لشركات التكنولوجيا إلى تعزيز آليات الحماية والحد من استغلال التقنيات المفتوحة المصدر في أنشطة احتيالية.